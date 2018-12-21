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Yaralı vaşak Kars'ta tedavi altına alındı

Bingöl’ün Genç ilçesinde avcılar tarafından vurularak yaralanan vaşak, Kars’ta tedavi altına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde avcılar tarafından vurularak yaralanan vaşak, Kars'ta tedavi altına alındı.


Genç ilçesi Soğuksu köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından arazide fark edilen vaşak, Bingöl Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü aracılığıyla Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Vücudunda saçmaların isabet ettiği belirlenen yaralı vaşak ameliyata alındı.


Vaşağın, Rehabilitasyon Merkezindeki muayenesinde çekilen röntgenlerde vücudunun çeşitli yerlerinde saçma taneleri bulunduğu tespit edildi. Gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından vaşak, doğal ortamına bırakılacak.

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