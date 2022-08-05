Yavru leylekler doğaya salındı

Kars'ta 2 ay önce yuvaları fırtınada yıkılan 3 yavru leylek, yeniden doğal ortamlarına kavuştu.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Yuvaları fırtınada dağıldığı için yaklaşık 2 aydır Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir olan Leylek yavruları yeterli olgunluğa erişti.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tecrübeli çalışanları tarafından hassasiyetle beslenen, bakımları yapılan leylek yavruları bugün yeniden gökyüzüne kanat açtı.

Yetkililer tarafından yuvalarının yıkıldığı bölgeye getirilen leylek yavruları, burada doğal ortamlarına bırakıldı. Kafesten çıkan leylek yavruları kısa sürede uçarak gözlerden kayboldu.