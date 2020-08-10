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Yavruları ölen anne ördeğin annelik duygusu

Kars Çayı’nda yuva yapan ve yavrularını çıkaran iki yaban ördeğinden birisinin yavruları öldü.

Kars Çayı'nda yuva yapan ve yavrularını çıkaran iki yaban ördeğinden birisinin yavruları öldü. Yavruları ölen yaban ördeği diğer ördeğin yavrularına da annelik yapıyor.


Kars Çayı yavan ördeklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dereiçi mevkisinde yuva yapan ve burada yavru çıkaran 2 anne ördekten 1'inin yavruları çeşitli etkenlerden dolayı yaşamadı. Yavruları ölen ördek, diğer ördeğin yavrularını adete sahiplendi.


Kars Kalesi eteklerinde bulunan tarihi hamamların olduğu bölgeyi mekan tutan ördekler, yavrularıyla birlikte burada yaşamlarını sürdürüyor. Vatandaşlarla birlikte yaşayan yaban ördek yavrularını 2 anne ördek koruyor. Bir ördek yavruların önünde yüzerek onlara kılavuzluk yaparken, diğer ördek ise yavruların arkasında yüzerek adete yavrulara koruyucu kalkan oluyor.


Ördeklerin tek korkusu ise bölgede bulunan çeşmeye aileleriyle birlikte gelen çocukların taş atması, anne ördekler, yavru ördekleri şehir merkezinde vatandaşlara aldırış etmeden büyütüyor.


2 anne yaban ördeğinin 6 ördek yavrusunu sahiplenmesi ve onlarla birlikte Kars Çayı'nda dolaşmaları anbean kameralara yansıdı.

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