Yıldırım'dan Fransa Cumhurbaşkanına tepki

Türkiye İnsan Hakları Etik Kurulu Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı ‘Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesine tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Ermeniler 1918 yılında Ulu Cami'ye, 'anlaşma yapacağız' diyerek toplayarak diri diri yaktığı Kars'a davet eden Yıldırım, Sözde Ermeni soykırımı iddialarının hiç bir temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalan olduğunu belirtti.

“Ermeni soykırımı yoktur Ermeni yalanı vardır”

Türkiye İnsan Hakları Etik Kurulu Üyesi ve Ulu Cami Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, “Türk milleti dünyanın neresinde olursa olsun insanlığının ve mazlum milletlerin dara düşenin, yanın da olmuş ve asla zülüm değil sevgi barış ve adalet götürmüştür. Ermeni soykırımı yoktur Ermeni yalanı vardır. Bu tarihi gerçeklerle ortadadır” dedi.

Türk Milleti'nin diasporanın ve destekçisi olan devletlerin gerçeklere tamamen aykırı iddialarını ve iftiralarını asla kabul etmediğini ifade eden Yıldırım, “Ermeni terörünü, emperyalist devletlerin ideolojisi ve Türklere karşı düşmanlık karakteri yetiştirdi. Onlar Ermenilere bağımsız bir devlet kurma vaadi vererek, onları Müslümanlara karşı nefret, kin, düşmanlık, kötülük ve iftira duyguları ve fırsat buldukça fiziksel zarar verme fikirleri etrafında eğittiler. Başkasının uygarlığına göz dikme karakterinde yetiştirdiler. Bu sebeple, her Ermeni terörist korundu ve mahkemelerde salıverildi. Yeni vahşilikler yapmaları için onları bu şekilde cesaretlendirdiler. Türk Milleti diasporanın ve destekçisi olan devletlerin gerçeklere tamamen aykırı iddialarını ve iftiralarını asla kabul etmemiştir ve etmeyecektir. Altını çizerek belirtelim ki, Ermeni soykırımı yoktur, Türk Milleti'ne yapılan katliam vardır” diye konuştu.

Ermenilerin başta Kars olamak üzere, Sivas , Erzurum, Van'da bir çok mahzun İnsanı çoluk çocuk demeden katliam yaptığına dikkat çeken Yasin Aşkın Yıldırım, “Siz Değil misiniz? 1896 yılında 26 Taşnak İstanbul'da Uluslararası Osmanlı Bankası'nı ele geçiren, Siz Değil misiniz? 20'inci yüzyıl boyunca Ermeni terörü insanları katledip ve her defa da büyük Hıristiyan devletler tarafından cezadan kurtarılan. Siz Değil misiniz? 1905 yılında Sultan Abdülhamit'e suikast düzenleyen. Siz Değil misiniz 19 Haziran 1920 tarihinde Azerbaycan'ın eski Başbakanı Fatali Han Hoyski Tiflis'te şehit eden. Siz Değil misiniz 15 Mart 1921 tarihinde Berlin'de Türkiye'nin İçişleri Eski Bakanı Talat Paşa şehit eden. Siz Değil misiniz 5 Aralık 1921 tarihinde Roma'da Veziriazam Said Halim Paşa şehit eden. 17 Nisan 1922 tarihinde Berlin'de Trabzon eski valisi Cemal Azmi . 25 Temmuz 1922 tarihinde ise Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanı Cemal Paşa Tiflis'te şehit eden. Daha neler neler. Ne çabuk unuttunuz daha dün Azerbaycanlı kardeşlerimizin kendi topraklarında katledilmesini, Hocalı Soykırımı'nın yapılmasını, biz unutmadık, unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Yıldırım, 26 Nisan 2019 günü saat 11.00'de Ulu Cami önünde 104 yılı Mezalimiz Başkenti Kars programına kanıtlar ve tarihçilerle hazır olduklarını kaydetti.

Yıldırım, başta Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere soykırım destek veren devletleri ve tarihçilerini de Ermeni mezalimin en acı örneklerinin bulunduğu Ulu Cami'yi görmeye davet etti.