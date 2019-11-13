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Yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

Kars’ta geçtiğimiz günlerde yağan ve güneşli hava ile birlikte eriyen karın ardından yılkı atları da yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınana kadar geldi.

Kars'ta geçtiğimiz günlerde yağan ve güneşli hava ile birlikte eriyen karın ardından yılkı atları da yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınana kadar geldi. Gruplar halinde gezen yılkı atları doğal ortamlarında kameralara yansıdı.


Dikme Köyü'nün yakınlarından geçen Kars Çayı etrafında yiyecek arayan yılkı atları su ihtiyacını da çaydan karşılıyor. Vatandaşların hareketlerinden rahatsız olan atlar koşarak bölgeden uzaklaşıyor. İnsanların kendilerini rahatsız etmediği yerlerde ise güneşin tadını çıkaran atlar yerde yuvarlanarak oyun oynuyor.


Dikme Köyü mevkisinde sürüler halinde gezen yılkı atları, geceleri de bölgede geçiriyor.

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