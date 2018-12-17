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Yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Kars’ın Kağızman ilçesinde, kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı, ayı, domuz, kurt, vaşak ve tilkilerin yiyecek bulmasını güçleştirdi.


Yiyecek ararken ilçe merkezi yakınına kadar gelen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.


Böcüklü Köyü girişindeki kara yolunda karşıya geçen domuzlar, sürü halinde ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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