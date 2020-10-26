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Yiyecek arayan domuz sürüsü kamerada

Kars’ta havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü yol kenarına indi.

Kars'ta havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü yol kenarına indi. Sürüler halinde yiyecek arayan domuz sürüsü kameraya yansıdı.


Kars'ta soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkilemeye başladı. Kars-Göle karayolunda yayla evlerinin önüne kadar gelen iki ayrı domuz sürüsü yiyecek ararken kaydedildi.


Bir süre yiyecek arayan domuzlar daha sonra ormanlığa kaçarak gözlerden kayboldu. Domuz sürüsünün yiyecek aramaları anbean kaydedildi.

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