Yüksek kesimler Mayıs'ta beyaza büründü

Kars'ta gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Kars'ta kent merkezine yağmur yağarken, yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı ve soğuk hava ekili alanları vurdu. Ekili alanlar dondan zarar görürken, Mayıs ayında yağan kar ise şaşırttı. Kar yağışından dolayı kentin etrafını çevreleyen dağlar adeta beyaza çiçek açtı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunmuştu.