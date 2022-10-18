Yurt dışı acente temsilcileri Kars'ı gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Serhat Kalkınma Ajansı ile Türk Hava Yolları'nın işbirliğiyle yurt dışı seyahat acentesi temsilcilerine yönelik gezi programı düzenledi.

Kars'ın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi programına Kuveyt(Magic Travel-Ojeen Travel), Hindistan(Kapico Travels), Katar(Al Madar Travel), Mısır(Alghamin Travel), Lübnan(Ritz Travel), İran(Como Travels), Ürdün(Al Salhia World Travel), Pakistan(Alkhaleej Travel), ve Sudi Arabistan'da (Rukn Al Yamani Travel) ülkelerinde faaliyet gösteren turizm şirketlerinin temsilcileri katıldı.

İki gün süren program çerçevesinde seyahat acenteleri temsilcileri Ani Antik Kenti, Kars kent merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi başta olmak üzere ilin önemli turizm destinasyonları rehberler eşliğinde gezdi. Acente temsilcileri, butik şehir özelliği taşıyan Kars şehir merkezinde Baltık mimarı örneklerini inceledi ve Kars Kalesi ile diğer Osmanlı ve Selçuklu dönemi kültürel yapılarını gezerek rehberlerden bilgi aldı.

Gezi programı sonrası acente temsilcileri, aşıkların atışmalarını dinledi ve Kafkas dans gösterilerini izledi, yöresel müzik eşliğinde bölgenin türkülerini dinledi. Kars gastronomisi ve yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla seyahat acentesi temsilcilerine gravyer ve peynir tadımı yapıldı, temsilciler daha sonra Kars Peynir Müzesi'ni gezdi. 9 ülkeden gelen seyahat acenteleri temsilcileri, Kars'taki programın ardından kentten ayrıldı.