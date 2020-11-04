Zelal Sara Kars AK Parti kadın Kolları Başkanlığı'na atandı

AK Parti Kadın Kolları Kars İl Başkanlığı'na Zelal Sara atandı.

AK Parti Kars İl Kadın Kolu Başkanlığına ataması gerçekleştirilen Zelal Sara'ya AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, tarafından atama kararı verildi. Çam, Selal Sara ve Kadın Kolları eski İl Başkanı Sevim Arslanoğlu ile bir de hatıra fotoğrafı çekildi.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nda Zelal Sara dönemi başlamış oldu. Sara AK Parti'nin çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev aldı.