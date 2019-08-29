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Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1 - Ardahan Hoçvan Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Eleme Tur karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında Ardahan Hoçvan Spor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.



Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm


Hakemler: Sinan Özcan, Soner Akgün, Ertan Başdağ


Kars 36 Spor: Seygun, Barış, Eyyüp, Barış Büyükkaya, Oktay, Batuhan, İbrahim, Tolga, Ufuk (Ahmet dk. 81 ?), Mahmut


Teknik Direktör: Mehmet Şaşmaz


Ardahan Hoçvan Spor: Kemal, Emre, Emre Şipal, Ali, Mücahit, Emre Adıgüzel, Eyyüp, Emin (Mazlum dk. 45), Hasan, Oktay, (Burak dk. 85 ?), Ziya


Teknik Direktör: Muhsin Yılmaz


Gol: Tolga Değirmenci (dk. 20)


Sarı Kartlar: Emre Adıgüzel, Hoçvan, Mahmut (Kars 36 Spor)

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