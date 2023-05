1 günlüğüne asker olan özel bireylere davul zurnalı asker konvoyu

Kastamonu'da yaşayan 79 özel birey için İl Jandarma Komutanlığı tarafından temsili askerlik töreni düzenlendi. 100 araçlık konvoyla törene gelen ve davul zurna ile karşılanan özel bireyler, yemin etti.

Kastamonu'da yaşayan ve asker olma hayali kuran 79 özel birey, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği temsili askerlik töreni ile bir günlük askerlik heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına gelen özel bireyler ve aileleri, davul zurna eşliğinde kışlaya girdi. Jandarma tarafından askeri üniformaları giydirilen özel bireylerin botları bağlanıp künyeleri takıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlara bindirilen özel bireyler, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'ndan çıkan 100 araçlık konvoyla Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'na getirildi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Törende 79 özel birey, kendilerine eşlik eden jandarma personellerinin yardımıyla yemin etti. Duygu dolu anların yaşandığı temsili askerlik töreninde özel bireyler ant içtikten sonra kendilerine terhis belgesi takdim edildi. Ardından özel bireyler, Kastamonu Belediyesi bandosu eşliğinde çalan marşlarla birlikte geçiş töreni düzenlendi. Törenin ardından özel bireyler ve ailelerine yemek ikram edildi.

“Gönülden inanıyoruz ki ihtiyaç duyulduğunda bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz”

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, “Anayasamızda vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti, asker ve millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşvik eden, ulusumuz için bir onur vesilesidir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. 184 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadır. Bu tören vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Askerlik her gencin yapması gereken bir görevdir. Bugün sizlere kısa da olsa askerlik görevi yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Şanlı bayrağımız ve silah üstüne ellerinizi koyup ebediyete kadar sadık kalacağınız askerlik yemini edeceksiniz. Gönülden inanıyoruz ki size ihtiyaç duyulduğunda bu yemin eden her vatan evladı gibi bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Askerlik yemininiz, milletimize, ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun. Bahtınız açık, kılıcınız keskin olsun” dedi.

“Vatan sevgisi ve savunması engel tanımaz”

Temsili askerlik yapan erler adına konuşan Murat Kaya ise programın kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, “Bizden önce bu şerefli görevi yaparken şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimiz ruhları şad olsun diyor, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehit ailelerimize ve gazi olan kardeşlerimize sağlık ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Bizim bugün birer Mehmetçik olmamızı sağlayan, vatandaşlık görevimizi yapma fırsatı veren jandarma teşkilatına, kendi silah arkadaşlarım ve ailem adına teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Vatan sevgisi ve savunması engel tanımaz” diye konuştu.

“Asker kıyafetiyle yatan çocuklarımız var”

Törende konuşan Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da, “Bu bizler için aslında acı ama gurur verici. Çocuklarımızın bir gün de olsa vatani görevlerini yapmaları bizler ve onlar için çok mutluluk verici bir olay. Biz bu yola ‘Vatan sevgisi ve savunması engel tanımaz' diye çıktık. Sağ olsun Jandarma Alay Komutanı Zafer Albay'ımız ve bütün askeriye personeli, yavrularımızı kuş gibi, melek gibi dört dörtlük, bir haftalık çalışmanın sonucunda temsili askerlik görevini yerine getirdiler. Yavrularımız duydukları andan itibaren bir haftadır uyku uyumayan Cengiz'im de dahil olmak üzere asker kıyafetiyle yatan çocuklarımız var. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Vatan birliği savunması engel tanımaz, yavrularımızın da bir birey olduğunu, onların da bu mutluluğu tatmasını hissettirdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.