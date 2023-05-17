1 kişinin ağır yaralandığı kavga ile ilgili 3 tutuklama

Kastamonu'da kalbinden 1 kişinin bıçaklanarak ağır yaralandığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Mutlu Sokak üzerinde tartıştığı husumetlisi tarafından U.B. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.