1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yargılama başladı

Kastamonu'da 9 Eylül 2017 tarihinde kavşak içerisinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili yargılama başladı.

Kaza, 9 Eylül 2017 yılında Kastamonu'da Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Hatice Büyüksayık (55) hayatını kaybetmiş, araçlarda bulunan 7 kişide yaralanmıştı. Kaza sonrası araç sürücüleri Orhan Beyaz ve Hüseyin Büyüksayık hakkında ‘taksirle ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Hüseyin Büyüksayık, Tosya istikametinden geldiğini belirterek, “Kırmızı ışık yanınca durdum. Yeşile döndüğünde de geçtim. Kavşak içerisinden tam çıktığı esnada çarpışma yaşandı. Ne olduğunu anlamadık” dedi.

Diğer sanık Orman Beyaz ise kendisine de yeşil ışık yandığını iddia ederek, “Yeşil ışık yandığı için ben de durmadan geçtim. Hızım 5 kilometre civarındaydı. Bir anda çarpışma yaşandı. Ehliyetime el konuldu. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Adli kontrollerinde kaldırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki diğer eksikliklerin giderilebilmesi için duruşmayı 7 Şubat tarihine erteledi.