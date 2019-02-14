1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası

Kastamonu'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı trafik kazasında kusurlu olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu” gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık İsmail Kırcaoğlu ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan İsmail Kırcaoğlu, kazada kusursuz olduğunu ileri sürerek, “Benim yapabileceğim bir şey yoktu. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan İsmail Kırcaoğlu'nu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Kastamonu-Devrekani karayolu üzerinde 2017 yılının Eylül ayında Sarıyonca köyü mevkiinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Faik Yılmaz idaresindeki otomobil çarpışmış, kazada Faik Yılmaz hayatını kaybetmiş, Kadir Yılmaz ile Nejla Yılmaz da yaralanmıştı.