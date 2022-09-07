1 milyar 131 milyonluk projede ihale süreci başlıyor

Kastamonu'da şehir merkezinde bulunan sanayi sitesinin yerleşim alanı dışına çıkartılması amacı ile başlatılan ve 1 milyar 131 milyon TL'ye mal olacak projede, ihale aşamasına gelindi. Proje ile ilgili konuşan S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün Can, “Projemiz yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olup, günlük 10 bin kişinin giriş çıkış yapacağı bir yerleşim yeri olacaktır” dedi.

Kastamonu il merkezinde bulunan sanayi sitesinin yerleşim yeri dışına çıkartılması için hayata geçirilen projede çalışmalar sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da destekleri ile süren proje, hazırlanan plankote ve parselasyon planın 2 Eylül tarihinde onay almasının ardından çalışmalar hız kazandı. 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan sanayi sitesi için ihale süreci de kısa bir zaman sonra başlayacak. Basın mensupları ile bir araya gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün Can, proje süreci ile ilgili önemli bilgiler verdi.

“Yoğun bir sürecin artık sonuna geldik”

Toplantıda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yoğun bir sürecin sonuna yaklaşıldığını belirterek, “Çok ciddi bir proje. Şehrin içinde kalan sanayimizin taşınmasını amaçlayan ve Türkiye'de de parmakla gösterilen bir proje. Buna benzer Tokat ve Rize vardı. Tokat'taki arazinin engebeli olmasından dolayı süreç çok yavaş ilerliyor. Rize'de TOKİ aracılığı devam eden proje haline dönüştü. Dolayısıyla bu anlamda kooperatife ayrılan bir bütçenin tamamını biz kullanabilir durumdayız. Sürecin hemen hemen sonuna geldik. Kamulaştırmaları belediyemiz aracılığıyla yapıldı. En son çok küçük bölümde Milli Emlak'ta olan bir kısım kaldı. İnşallah burası da çok kısa zamanda hal olacak. Özellikle pandemi süreci ve sürecin nispeten uzaması esnafımızda da bir takım tereddütlere sebep oldu. Dolayısıyla yer yer kooperatifimizden ayrılan üyelerimizde oldu. Yaklaşık 150 üyelik boşluğumuz var. Kullanılacak kredinin yüzde 1 faizli olması ve uzun süreli olması çok önemli. Dolayısıyla böyle bir kredinin kullanılması şehir adına önemli. Burada dikkat edilmesi gereken konu, mevcut duruma göre kredi yolları açık olacak. Dolayısıyla bundan sonra dahil olacak olanlar bu krediden ne yazık ki faydalanamayacak. Onun için kredinin onaylanmasından önce bu yaklaşık 150 üye boşluğunun bir an önce doldurulması lazım ki onlar da bunlardan istifade edebilsinler. Yoksa bunu kendi imkanlarıyla almak durumunda kalacaklar ya da başka bankalardan kredi kullanarak almak zorunda kalacaklar ve bu durumda maliyetlerini çok ciddi şekilde arttıracak. Onun için bu kredi çok önemli bir kredi. Bu kredinin kullanımını ben herkese öneririm. Yüzde 1 faizle kimse kredi vermiyor. Milli Emlak'tan kalan kısım alındıktan sonra da temel atmamız gerçekleşecek. Ondan sonrası zaten çok hızlı bir şekilde ilerleyecek” dedi.

Kooperatife iş kollarından üye olamayan esnaflara da değinen Başkan Vidinlioğlu, “Sanayi esnaflarımızdan maalesef iş kollarından dolayı kooperatife kabul edilemeyenler var. Geride kalan iş kollarıyla ilgili de biz belediye olarak bir çalışma yapacağız. Hiçbir esnafımızın açıkta kalmasını ve işyerini kaybetmesini istemeyiz” diye konuştu.

“Birkaç ay sonra ihale sürecini başlatıyoruz”

Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'ndeki sürecin son 2 yılda hızlandığını belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır da, “Artık buranın imalat ve inşaat sürecine başlamamız lazım. Bu amaçla artık son aşamaya geldik. Çok dakikaya güzel bir proje ortaya çıktı. Projemizi Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza heyetimizle birlikte sunduğumuz zamanda da gerçekten de projeden etkilendiklerine hepimiz şahit olduk. Bundan sonrada Türkiye'de yapılacak sanayi siteleri için de örnek bir proje olması konusunda da bir niyet okuduk. Dolayısıyla biz hazırlanan projeyle gurur duyduk. Neticede birkaç aylık işimizden sonra ihale sürecimizin takvimini başlatacağız. 2023 Nisan-Mayıs ayları gibi ihalemizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu süreç zahmetli bir süreç. Bu süreçte hem kooperatifteki arkadaşlarımız olsun, Belediye Başkanımız olsun, siyasilerimiz olsun, Valilik olsun her birinin üzerine düşen sorumluluklar oldu. Bu konuda büyük bir uyum ve işbirliğiyle süreci bugünlere kadar getirdik. Az bir işimiz kaldı. Geri kalanları da uyum içerisinde devam ettirerek, özlemini duyduğumuz, şehrimize nefes aldıracak, şehrimizin estetiğine katkı sağlayacak, sanayi esnafımızın çok daha imkanlı ortamda hizmet sunacağı modern çalışma mekanları ortaya çıkacak. Pandemi şartlarından dolayı çalışmalar biraz ötelendi” diye konuştu.

“Projenin bu yıl ki yatırım programı 1 milyar 131 milyon TL'dir”

S.S. Maslak Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün Can ise, “Azami ortak alım sayımız 740'tır. Bugün itibariyle planlanan işyeri sayısı 664 adet, kayıtlı ortak sayısı 495 kişidir. Planlanan işyeri kapalı alanı 250 bin metrekare, ortak kullanım alanları, ticari alanlar, sosyal tesis alanları ile birlikte toplam kapalı alan 300 bin metrekare olacağı, yaklaşık maliyetinde 2022 yılı birim fiyatları ile 1 milyar 131 milyon TL olacağı öngörülmektedir. Projemiz yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olup, günlük 10 bin kişinin giriş çıkış yapacağı bir yerleşim yeri olacaktır. Büyüklük bakımından şu ana kadar Kastamonu'daki yatırımlar arasında birinci sırada yer alacaktır” şeklinde konuştu.

Projelerinin yatırım programında olduğunu belirten Can, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kullanılacak kredi ile kooperatifimiz maharetiyle yapılacak bu işler için yatırım programına girilmesi için fizibilite raporuna ihtiyaç duyuldu. Kooperatifimizin talebi ile Kastamonu Valiliği ve KUZKA ile ortak hazırlanan fizibilite raporunun 20 Ağustos 2020 tarihinde onaylanması üzerine kooperatifimiz 18 Mart 2019 tarihinde yatırım programına girmiştir. Kooperatifimiz, yüzde 100 kredi çerçevesinde 742 milyon 148 bin 994 TL, yüzde 70 kredi çerçevesinde 236 milyon 226 bin 582 TL olmak üzere toplam 978 milyon 375 bin 576 TL yatırım bedeli ile 2022 yılı yatırım programındadır. Proje alanına ait kooperatifçe hazırlatılan plankote, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kastamonu Belediye Başkanlığı elemanlarınca yapılan kontroller sonrasında 2 Eylül 2022 tarihinde onaylanmıştır. Plankote ve parselasyon planı onayına müteakiben hazineden kalan yerlerin alımı yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na krediye esas vaziyet planı onayına müracaat edilmiştir. Hazineden kalan yerlerin alımı ile iş bu plan kooperatife kayıtlı güncel ortak sayısı üzerinden onaylanacaktır” diye konuştu.