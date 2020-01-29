10 günlük bebeğini bırakıp depreme yardıma koşan UMKE görevlisi memleketine döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinden enkaz altında kalanlara yardım edebilmek ve umut alabilmek için 10 günlük bebeğini bırakarak yardıma koşan UMKE gönüllüsü İsmail Cem Boyacı memleketine döndü.

Tosya Devlet Hastanesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü İsmail Cem Boyacı, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından enkaz altındaki hayatlara umut olabilmek için 10 günlük çocuğunu annesine bırakarak depremzedelerin yardımına koşmuştu.

Kastamonu UMKE ekibinde görev yapan İsmail Cem Boyacı ekibiyle birlikte deprem bölgesinde enkaz altında kalan iki kişiyi kurtararak onlara umut oldu. Bölgede çalışmaların tamamlanmasının ardından memleketi Tosya'ya dönen Boyacı göremeden gittiği 10 günlük bebeğine sarılarak hasret giderdi.

O gün yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan İsmail Cem Boyacı, “Güzel bir sorumlumuz var Oğuzhan Bozoğlu çok afetlerde, depremlerde, savaş bölgelerinde çok görev aldı, sağ olsun bizleri de götürdü yanlarında. Ben deprem haberini aldığımda Tosya merkezdeydim, Oğuzhan Bey bizle irtibata geçti. Bizde afeti bildiğimizden dolayı araçlarımızın arkasında çantamız hazır durur. Hemen çantamı aldım, 10 günlük çocuğumu, eşimi ve 3 yaşındaki kızımı hiç düşünmeden Ilgaz Yoluna gittim. Çünkü Kastamonu'dan geçecekti 17 kişilik ekibimiz. Ilgaz Kavşakta buluştuk, oradan Elazığ'a yola çıktık. Sadece bir kez ihtiyaç molası için durduk. Elazığ'a vardığımızda toplanma bölgesinde toplandık ve bize hemen vak'aya çıkıyorsunuz dediler. Deprem bölgesine intikal ettik. Depremden sonra 16 saat sürecinde 2 tane yaralı çıkardık. Yaralılarımızın sağlık durumları iyiydi, 112 ekiplerimize teslim ettik. Sonradan bize dediler ki dinlenmeye geçebilirsiniz. Dinlendik. 3 gün boyunca yorgunluk hissetmedik. Çünkü depremzedeler vardı, benim çocuğum gibi daha ne çocuklar vardı, babasız kalmasın, annesiz kalmasın diye biz onlara yardıma koştuk'' dedi.

Kalplerinin depremzedeler için attığını belirten Boyacı, ''Bizim kalbimiz onlar için attı hep. Evdeki eşimizi çocuklarımızı düşünmedik. Çünkü bizden yardım bekliyorlardı. Biz onlar için bir umuttuk, gün ışığıydık. Elimizden geleni layıkıyla yapmaya çalıştık. Bize orada Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendi ziyarete geldi, bizi onurlandı, bize güç verdi. Bunun yanında Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde görevli müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz bize çok büyük destek oldular. Bizi aradılar, bizden gerekli bilgileri aldılar. UMKE sorumlumuz aynı zamanda çok güzel koordine ettiğinden dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Biz görevlere nasıl gideceğimizi bildiğimizden dolayı. Orada görev yaptık. Mutluyuz, yine olsa yine bırakırım 10 günlük çocuğumu. Anne karnında, kucağında olsun hiç fark etmez. Çünkü biz bu işe gönül verdik UMKE gönüllüsüyüz. Tekrar olsa tekrar gideriz. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim Elazığ halkı bizi bağrına bastı. Bize çok büyük destek oldu, sağ olsunlar. Acıktığımız zaman bize yemek koşturdular. Su getirdiler. Personelimiz ısınsın diye ateş yaktılar orada. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Rabbim bir daha tekrarını yaşatmasın. Rabbim devletimize zeval vermesin. Biz Kastamonu UMKE ekibi olarak göreve her zaman hazırız, teşekkür ederim” diye konuştu.