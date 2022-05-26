100 kişiden 21'i randevu alıp hastaneye gitmiyor

Dr. Zafer Ergül, MHRS'den randevu alan 100 kişiden 21'inin randevusuna gelmediğini belirterek, "Gereksiz randevular almamamız lazım. Bunlar da hasta yükünü etkiliyor" dedi.

Dr. Zafer Ergül, hastanedeki son gelişmeler ve sıkça gündeme gelen randevu problemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Randevularda yaşanan memnuniyetsizliği de değerlendiren Başhekim Ergül, Kastamonululardan destek istedi. Birçok bölümün yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştığını aktaran Prof. Dr. Zafer Ergül, hastanede görev yapan doktorların zaman zaman günde 100 hastaya kadar baktıklarını ve büyük fedakarlıklar yaptıklarını kaydederek, Kastamonululardan hassasiyet beklediğini dile getirdi.

Günlük 400-450 civarında olan acil hasta başvurularının yaklaşık 800'e yükseldiğini ve Tıp Fakültesi Hastanesi binasının da hastane bünyesine katılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başhekim Ergül, fiziki kapasitenin genişlemesiyle birlikte birçok alanda rahatlık yaşanacağını da ekledi.

“Elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz”

Ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini söyleyen Dr. Zafer Ergül, “Ben, Mart 2020'de Kastamonu'ya geldim. Geldiğimde henüz afiliasyon olmamıştı. Temmuz 2020'de afiliye oldu. Kastamonu Devlet Hastanesi aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin de bir hastanesi. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de öğretim üyesi sayımızı arttırmaktı. Elimizden gelen bütün çabayı da gösteriyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olunca yapılacak şeylerden bir tanesi de büyük merkezlerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde yapılan icraatları burada uygulamak. Ben buraya gelirken daha önce bir laf ettim; bu hastaneyi o hale getirmeliyiz ki, günün birinde buraya geldiğimde güvenebileceğim bir hastane olsun. Onun için çalıştık ve gayret ediyoruz. Bu memleketin çocuğu olarak da bu gayretin içindeyiz” dedi.

“Doktor kadromuzu daha da geliştirmek için çalışma yürütüyoruz”

Yetersiz kalan Anjiyo ünitesini geliştirdiklerini belirten Ergül, “Kalp ve Damar Cerrahisine bir arkadaşımızı getirdik. Açık kalp yapılmıyordu, onu başlattık. Açık kalp dışında büyük damaların ameliyatları da burada yapılmaya başlandı. Beyin Cerrahisinde yapılmayan ameliyatlar yapılıyor. Eksiklerden bir tanesi; son zamanlarda uğraştığımız Nükleer Tıp Ünitesi, sadece cihaz vardı fakat doktor yoktu. Nükleer Tıp Ünitesinin yapım işleri de devam ediyor. Muhtemelen Temmuz'un ilk haftası faaliyete geçecek hale gelecek. Birçok çalışma, bu gelişmeyle birlikte Karabük'e gitmeden halledilecek. Göz kliniğimiz de çok aktif çalışıyor, çok değerli hocalarımız var. Pandemi döneminde arkadaşlarımız çok yoruldu. Farklı alanlarda çalıştırmak zorunda kaldık. Onlara da bu arada, sizin vesilenizle bir kez daha teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

“Hastanemizin iş yükü çok fazla”

“Halkımız, randevu alamıyoruz diyor. Bunu da ilk elden, benim ağzımdan; değerli hemşehrilerim öğrenirse, belki yardımcı olabiliriz. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 400 yataklı ve üçüncü basamak bir hastane. Yani, tıpta gelinebilecek en son noktadaki hastane. Bunun altında bir ikinci basamak hastane yok. Dolayısıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem bir, hem iki hem de üçüncü basamak hizmeti veriyor. Dolayısıyla iş yükü çok fazla. Bunu nasıl çözeriz diye düşündük. Hacettepe Üniversitesi'ne bağlıyken yapılmış bir bina var dedik. Onu aktif hale getirebilirsek, en azından fiziki mekanı geliştirir ve kapasitemizi arttırırız diye düşündük. Onunla ilgili çalışmalar yaptık, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitemizle beraber. O hastaneyi aktif hale getirmeye çalışacağız, peki getirebilirsek ne olacak? En azından bütün dahili branşları o bölgede toplarsak, hekim sayısını da arttırarak bir miktar daha sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Halkımızın da yardımcı olması lazım”

Günlük 750-800 hastanın hastaneye müracaat ettiğini söyleyen Ergül, şöyle konuştu:

“Bunun dışında asıl sorun, bizim bakanlığımız da çok doğru bir kararla Avrupa standartlarında muayene hizmeti verebilmek amacıyla düzenlediği bir sistem var. Yani, bir hastanın rahatsızlandığında geleceği ilk yer, direk üçüncü basamak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmamalı. İkinci basamak hastanelerimiz; Taşköprü, Tosya ve İnebolu'da var. Bu hastanelerin çok aktif çalışması lazım, mümkün olduğu kadar sorunları orada çözmemiz lazım. Oradaki doktor önerisi olmadan gelinmemesi lazım. İki ay öncesine kadar günlük 400 olan acil giriş sayısı; şuanda 750-800, acilin iş yükü şu anda çok fazla artıyor. Küçük hastanelerde sorunlar çözülmeden, buraya gelinmemesi lazım. Buraya geldiklerinde hem iş gücünü arttırıyor, hem de sağlıklı bir hizmet vermemizi engelliyor. Bunları halledebileceğimiz sürece, randevu sorunlarımızı aşacağımıza inanıyorum. Ayrıca, MHRS sistemi dışında da hasta bakıyoruz, bir hekimin bakacağı hasta sayısı günlük 36-40'ken birçok branşta 100'e kadar hasta bakıyorlar. Halkımızdan ricam, gerekli olmadığı sürece direkt, üçüncü basamak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelmemeleridir. Bu konuda yardımcı olurlarsa birçok sorunu aşacağız.”

“Birçok bölüm yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor”

Hastanedeki birçok bölümün yüzde 100 dolulukla çalıştığını belirten Ergül, şunları kaydetti:

“Örneğin, Romatoloji; yan dal. Yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor ve tek hekim var. Bütün eklem ağrısı olan insanların direkt Romatoloji'den randevu almaya çalışmamaları lazım. Bu hastalar, öncelikle Fizik Tedavi, Ortopedi gibi bölümlerde tedavi edildikten sonra eğer sıkıntı varsa; o bölümlerin önerisiyle buraya gelmesi lazım. Ruh Sağlığı Hastalıkları yüzde 100 doluluk oranıyla çalışıyor. Şu anda 3 tane hekimimiz var, iki tane poliklinik çalışıyor. Bu bölümde 5-10 dakikalık muayenelerle yapılacak işler değil. Plastik cerrah; bir tane plastik cerrahi uzmanımız vardı, mecburi hizmeti vardı ve gidecek. Dolayısıyla burada da sıkıntı oluyor. Göğüs Hastalıkları servisi şuanda ful dolu. İki servis de. Çoğu yaşlı hastalar, bunların tedavileri düzenlenmiş oluyor, ne gerekiyorsa yapılıyor. Lokal olarak gittikleri ikinci basamak hastanelerde takip edilmeleri gerekiyor. Hepsini buraya alırsak; iki tane göğüs hastalıkları uzmanıyla 450 bin nüfuslu Kastamonu'da bu sıkıntıyı hiç bir zaman aşamayız. Kadın Hastalıklarında üç tane kadın doğumcumuz var. Birisi nöbete gidiyor, birisi nöbetten çıkıyor, aktif olarak bir tane. Bunun da yapabileceği işlem en fazla 80 hastadır. Bunun üzerine çıkması mümkün değildir.”

“Ultrason randevuları doğal olarak şişiyor”

“Ultrason randevularının hiçbir zaman üç ayın altına inmediğini belirten Ergül, “Ultrason randevuları çok geç deniyor. Ben, Ankara Dışkapı'dan geldim buraya. Benim için bir akademidir orası. Orada bile, çok büyük bir ünite olmasına rağmen, randevular hiç bir zaman 3 ayın altına düşmemiştir. Burada kendimizin de hataları var; 4 tane radyoloğumuz var. 4 tane ultrason cihazı çalışıyor, bakacakları kapasite belli. Hekimlerin de; ultrason randevusu isterken daha dikkatli olması lazım. Onların da şöyle bir haklı yönü var, ‘hocam malpraktisten çekiniyoruz, mutlaka bir ultrason elimizde olması lazım' diyorlar. Dolayısıyla ultrason randevuları şişiyor. Buraya siz 4 değil, 14 tane de hekim koysanız ultrason randevularını ancak bir aya, 15 güne çekebilirsiniz” diye konuştu.

“Her 100 kişiden 21'i randevusuna gelmiyor”

Randevu alan hastaların bir kısmının hastaneye gelmediğini belirten Ergül, “Bu oran yüzde 21. Gereksiz randevular almamamız lazım. Bunlar da hasta yükünü etkiliyor. Ben bu memleketin çocuğuyum, halkımızın da desteği olmadan başarılı olamayız. Onlarla birlikte olduğumuz sürece Kastamonu kazanır” ifadelerini kullandı.