Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilecek olan 100 yataklı yatılı kız kuran kursunun temeli törenle atıldı.

Tosya'da yatılı kuran kursunun temel atma töreni gerçekleştirildi. 100 yataklı yatılı kız kuran kursunun temel atma törenine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğm. Gökhan Güneş, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri, STK temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Küba Camii İmam Hatibi Ahmet Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, “Diyanetin Kuran Kursuna ve Milli Eğitimin Ortaokuluna İmam Hatip Ortaokuluna aynı anda kayıt ediliyor. Bu çocuklar hafızlıklarını Diyanetin hocasından yapıyorlar. Okul eğitimlerini de İmam Hatip Ortaokulunun hocalarından görüyorlar. Bu şekilde 4 yıl içerisinde bu çocuklarımız en ideal yaşta en kolay bir şekilde kendileri için hazırlanmış en iyi imkanlar içersinde hafızlıklarını tamamlamış oluyorlar” dedi.

Daha sonra söz alan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise, “Bu öyle güzel bir hizmet ki, bu vesile ile Rabbim öldükten sonra amel defteri açık kalan kullarından bizleri de bu cihete dahil etmeyi nasip eylesin diyorum. Çalıştığım süre içerisinde çok sayıda güzel esere imza attık. Ama derseniz maneviyatı en yüksek gönül ferahlığı en yüksek nedir diye, işte bu eserdir derim. Ben sadece bu eserin bu ilim irfan yuvasının temel kazısında değil, sonuna kadar gideceği yolda bütün kalbimle yanındayım, hangi kapıya gitmem gerekiyorsa gitmeye, hangi hayırsevere el açmam gerekiyorsa açmaya, boyun bükmeye razıyım, yanınızdayım. Yeter ki bu hizmet sonuna varsın. Tosya deyince akla ilim gelir irfan gelir, hayırseverlik gelir. Ben buna adım gibi eminim. Bu güzel tesisin de bir yıl içerisinde Tosyalı kardeşlerimiz tarafından ayağa kaldırılacağından hiç şüphem yok. İnşallah bu ilim irfan yuvası bu millete bu ümmete hayırlı alimler insanlar yetiştirecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni yapılacak olan 100 yataklı yatılı kız Kuran Kursunun kazasız belasız tamamlanabilmesi için İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua edildi. Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberinde protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesinin ardından temele ilk harç konuldu. İlçenin Yunus Emre Mahallesinde inşa edilecek olan ve yaklaşık maliyeti 7 milyon TL olan Tosya 100 Yataklı Yatılı Kız Kuran Kursunun hayırseverlerin katkısıyla bir yılda tamamlanması planlanıyor.