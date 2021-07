111 okçunun katıldığı şampiyona nefes kesti

Kastamonu'da ilk kez düzenlenen ‘Geleneksel Açık Hava Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları'na katılan 111 sporcu, sıcak havaya rağmen 70 metreden hedefi vurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Kastamonu'da düzenlenen ‘Geleneksel Açık Hava Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları' gerçekleştirildi. Kastamonu'nun yanı sıra Ankara, Kırşehir, Karabük, Bartın, Çankırı ve Zonguldak illerinden 17 takımdan 111 sporcunun katıldığı minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları büyük heyecana sahne oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Gazi Stadyumunda düzenlenen şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, büyük erkek ve büyük kadınlar kategorisinde yarışan sporcular, dereceye girmek için ter döktü. Büyük erkekler 70 metreden, büyük kadınlar ise 60 metreden hedefi vurabilmek için sıcak havaya rağmen geleneksel kıyafetleriyle kıyasıya mücadele etti.

Geleneksel Açık Hava Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Atışları'nın gerçekleştirildiği saatlerde sporcuları ziyaret eden Vali Avni Çakır, takımları tebrik ederek, “Türkiye Geleneksek Türk Okçuluk Federasyonu'nun bölge seçme müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugün gerçekten yakından izleyince insan kendisi de bu sporcuların arasında olmak için can atıyor. Bugün ilimizde yaklaşık 111 sporcumuz kadınlarda ve erkeklerde Türkiye seçmeleri için mücadele ediyor. Buradaki seçmelerin ardından da bölgesel seçmelerde tamamlandıktan sonra Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Kastamonu olarak bir sporcu şehri olduğumuzu her yerde ifade ediyoruz. Geleneksel sporumuz ama Okçuluk Federasyonuna böyle bir konuda ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Federasyon temsilcilerimizle de görüştük inşallah bu müsabakalardan sonra burada kullandıkları tüm aparatları bizlere hibe edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Reşat Asrak Bey ile bunun değerlendirmesini ve planlamasını yaptık. İnşallah bizlerde ilimizde geleneksel Türk Ok Atıcılığı sporunun yaygınlaşması noktasında da hem il merkezimizde hem ilçelerimizde yoğun bir gayret içerisinde bulunacağız. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonasına da Kastamonu olarak çok daha sporcu ile iştirak edeceğiz. Bu müsabakalarda yarışan tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Kendilerini de Kastamonu'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Sekreteri Gökhan Güzel ise, “Bugün Kastamonu'da olmaktan çok mutluyuz. Yaklaşık 7 ilden 111 sporcu ile burada Türkiye Açık Hava Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası sıralama atışlarını gerçekleştiriyoruz. İnşallah buradaki arkadaşlarımız güzel dereceler elde edecek ve Türkiye Şampiyonasına katılım sağlayacaklar. Kastamonu halkına ve idarecilerine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Federasyonun 2019 yılında kurulduğunu söyleyen Güzel, “Kurulduğunda genel kurullarımızı yaparak organizasyonlarını yapmaya başlamıştık ama maalesef pandemi nedeniyle organizasyonlarımızı çok fazla gerçekleştiremedik. Ama birçok federasyonunun organizasyon yapamadığı böyle bir dönemde geçtiğimiz hafta 4 ilde, bu hafta 3 ilde olmak üzere bölge elemelerimizi bitiriyoruz. Hamdolsun bu kadim geleneğimizi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah hep beraber daha güzel günlerde bu branşı yaşatacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan gençler ve büyükler Türkiye Şampiyonası 31 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecekken, minikler ve yıldızlar Türkiye Şampiyonası da 7 Ağustos'ta Konya'da düzenlenecek.