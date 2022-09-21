113 özel birey ve ailesi Çanakkale ruhunu yaşayacak

Bu çerçevede bu hafta 113 özel birey ve ailesi, Çanakkale'yi gezecek.

“1915 Kastamonulu Vatan Kalbinin Attığı Topraklara” gidiyor sloganıyla Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezilerinin bu haftaki konukları özel bireyler ve aileleri oldu. Özel bireyler ve ailelerinden oluşan 113 kişinin bulunduğu 3 otobüs gece saatlerinde Kastamonu Belediyesi önünden uğurlandı. 2 Ağustos'ta başlayan Çanakkale gezileri doğrultusunda bugüne kadar bin 656 kişi büyük destanın yazıldığı toprakları görme fırsatı yakaladı.

“Özel bireylerimiz ve ailelerimizin yüzlerinin gülmesi bizleri her şeyden daha çok mutlu ediyor”

Özel bireyler ve ailelerinin mutluluğunun kendi mutluluğu olduğunu vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye olarak özel bireyler ve aileleri için her türlü desteği verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi. Çanakkale gezisine katılan özel bireylerin gözlerindeki heyecan, yüzlerindeki mutluluğun tarif edilemez olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Birbirimize olan sevgi ve saygımız tüm engelleri kaldırır. Çanakkale gezimize katılan özel bireylerimiz ve ailelerimizin yüzlerinin gülmesi bizleri her şeyden daha çok mutlu ediyor. 113 özel bireyimizi aileleri ile birlikte büyük ve kutlu destanın yazıldığı Çanakkale'ye uğurladık. Çanakkale ruhunu yerinde yaşamak, kahraman ecdadın destan yazdığı toprakları görmek isteyen özel bireylerimize ve ailelerine gezimize göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ediyoruz. Özel bireylerimiz için desteğimiz de etkinliklerimiz de devam edecek” dedi.

“Annelerimin ve evlatlarımın yüzleri güldükçe bizler de çok mutlu oluyoruz”

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, Çanakkale gezisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Çanakkale'nin mutlaka görülmesi gereken çok özel bir yer olduğunu vurgulayan Boyraz, “Bu vatanda sağlıklı, huzurlu, özgürce yaşayalım diye canlarından, ailelerinden vazgeçen şehitlerimizin manevi topraklarına ziyarete gidiyoruz. Bu topraklara gitmek özel bireylerimizin ve ailelerinin de hakkıydı. Annelerimizin en büyük hayali Çanakkale'yi görmekti. Ancak Çanakkale'ye gitme şansları yoktu. Çünkü benim annelerimin kendilerini anlayan insanlara ihtiyacı var. En azından birbirlerine destek olarak Çanakkale'yi görmüş olacaklar. Ben bile bu kadar talep olacağını tahmin etmemiştim. Annelerimiz çocukları ile birlikte Çanakkale'yi görecekleri için çok mutlular. Kastamonu Belediyemize, Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Benim annelerimin ve evlatlarımın yüzleri güldükçe bizler de çok mutlu oluyoruz” dedi.

“2022 yılı başkanımız sayesinde özel bireylerin yılı oldu”

Özel bireylerin ve ailelerinin mutlu olması için çabaladıklarını dile getiren Boyraz, “Özel bireylerimizin tatile veya geziye gitme imkanları bulunmuyor. Sadece bir ortamda toplanıp bir yere gidebiliyorlar. Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Çanakkale'de maneviyatımızı yaşayıp inşallah geri döneceğiz. Özel bireyler için hiçbir destekten kaçınmayan, her zaman bizlerin yanında olan Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. 2022 yılı Kastamonu'da başkanımız sayesinde özel bireylerin yılı oldu” diye konuştu.

“Galip amcama çok teşekkür ediyorum”

Çanakkale gezisine katılan 15 yaşındaki Mehmet Büyük de, Çanakkale'yi gezeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çanakkale'yi gezmek hep hayalimdi. Ben de o toprakları görmek istiyorum. Bizlere böyle bir imkanı sağladığı için Galip amcama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.