12 derslikli ilkokul ve ortaokulunda ders zili çaldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından yaptırılan 12 derslikli ilkokulu ve ortaokulunda ders zili çaldı.

Yapımı 2020 yılının Mart ayında başlanılan ve yapım maliyeti İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından karşılanan Şenpazar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Okulu binasında çalışmalar tamamlandı. Yapım çalışmaları bitirilen Şenpazar İMKB Okulunda ders zili çaldı. Şenpazar'ın ilçe merkezine yaptırılan 12 derslikli ilkokul ve ortaokul binasında öğrenciler son teknoloji ile donatılan okul binasında eğitim öğretim görebilecekler.