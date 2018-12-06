12. Travel Turkey İzmir Fuarında Kastamonu rüzgarı esiyor

Kastamonu Belediyesi, İzmir Uluslararası Gastronomi Kongresi ve 12'nci Travel Turkey İzmir Fuarına iki stant ile ili tanıtmaya devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi organizesinde Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Ticaret Odası'nın da katkılarıyla İzmir Uluslararası Gastronomi Kongresi ve 12'nci Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresinde açılan iki ayrı stant ziyaretçiler ile doldu taştı. Travel Turkey standında ilin dokumasından ahşabına kadar birçok yöresel el işi ürün tanıtılırken, Gastronomi Kongresi'nde açılan stantta ise Kastamonu'nun birbirinden lezzetli ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Stantlarda ziyaretçileri Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, KATSO Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, İnebolu Başkanı Engin Uzuner, Valilik temsilcisi İlknur Alan, Taşköprü Belediyesi temsilcisi Mehmet Tuğcu ille Sarı Konak Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri karşılıyor. Birbirinden lezzetli ikramların yer aldığı Kastamonu standı tüm ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılışa Ankara programı dolayısıyla katılamayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “İlimizi temsil için İzmir'de bulunan arkadaşlarımız ile görüşüyoruz. Stantlarımıza ilginin yoğunluğu bizlerin doğru yolda olduğunun göstergesi. Özellikle Kadın Kooperatifimizin çok doğru bir hamle olduğunu gözlemliyoruz. Bizler ilimiz girişimci kadınlarına güveniyoruz. İnşallah bu birliktelik gastronomiyi ‘Kastronomi' yapma hedefimizi gerçekleştirecektir. Bu doğrultuda her noktada değerlerimizi ve yöresel ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. UNESCO Dünya Kültür Miras Kenti ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı listesi hedefimize mutlaka ulaşacağız ”dedi.