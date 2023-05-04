12 yıl önceki saldırıda şehit düşen polis memuru Ilgaz Dağı'nda anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs 2011 tarihinde Kastamonu'daki mitinginden sonra boş olarak Ankara'ya dönen, içinde Başbakanlık ve AK Parti seçim otobüslerinin bulunduğu konvoya Ilgaz Dağı'nda teröristlerce çapraz ateş açılmıştı. Terör saldırısında otobüse eskortluk yapan polis memurlarından Recep Şahin şehit düşmüş, Metin Kuş ise yaralanarak gazi olmuştu.

Saldırının yapıldığı alanda, Şehit Recep Şahin için anma programı düzenlendi. Anma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Şehit Polis Memuru Recep Şahin'in şehit düştüğü yerde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Programda konuşan Gazi Polis Memuru Metin Kuş, “2011 yılında yine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken cennet mekan şehit Recep kardeşimizle biz ikimiz büro görevlisiyken ek görev aldık. Yine bir seçim öncesiydi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konvoyuna üç kilometrelik ileride bulunan Çankırı sınırına getirmek için gönüllü olduğumuz sırada seyir halindeyken bu alanda 5 teröristin saldırısında Recep kardeşim şehit oldu, ben de Recep'imin şehadetinin devamında el bombası şarapneli olarak söylediler, kafamdan yaralandım. O halimde yaklaşık 10-12 dakika kadar teröristlere karşı mücadele verdik. Arkamızdan gelen Başbakan'ın otobüsüne çok şükür bir saldırı gerçekleşmedi. Devamında da İhsangazi bölgesine teröristler kaçtılar. 2013 yılında vazife malulü olarak emekli oldum. 8 yıllık tedavimden sonra görevime iademi istedim. Yaklaşık 3 yıldır yine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapıyorum” dedi.

“Ben şimdiye kadar burasını hiç boş bırakmadım” ifadelerine yer veren Kuş, “4 Mayıs ya da harici zamanlarda Recep kardeşimin devamlı ziyaretine geldim. Burada varlığı düşünerek, Samsun'un Havza ilçesinde kabrini ziyaret ettim. Anne ve babasını ziyaret ettim. Recep kardeşimin eşi Samsun'da oturuyor. Hiç ihmal etmedik ama burasının bana öyle güzel ruhu, yaklaşımı var ki unutamıyorum. O güzelliği de anma noktasında bürokrasinin de eksikliğini gidermek açısından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak bu programı bir borç bildik” diye konuştu.