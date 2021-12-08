131 öğretmenin katıldığı teknoloji ve kodlama eğitimleri sona erdi

Çevrim içi ortamda düzenlenen programda, TR82 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere, teknoloji girişimciliği alanında bilgi düzeylerinin artması ve teknoloji girişimciliği alanında öğrencilere eğitim verebilmeleri amacıyla algoritma mantığı, blok tabanlı programlama ve simülasyon konularında eğitimler verildi.

Öğretmenlerin eğitimlerinin ilk olarak 01-12 Kasım 2021 tarihlerinde ilkokul, ardından 15-19 Kasım tarihlerinde okul öncesi ve 22 Kasım-03 Aralık tarihlerinde ise ortaokul düzeyinde tamamlanmasıyla atölye programı sona erdi. Eğitimlere, anaokulu düzeyinde 40 öğretmen, ilkokul düzeyinde 36 öğretmen ve ortaokul düzeyinde 55 öğretmen olmak üzere Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan toplam 131 öğretmen katıldı. Program sayesinde eğitimlerini tamamlayan 131 öğretmen, aynı zamanda bölgede planlanan hizmet içi eğitimlerle Teknoloji Girişimciliği Temel Kodlama Yetkinlikleri Eğitimi'nin yaygınlaşmasını sağlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kodluyoruz Derneği iş birliğinde düzenlenen program ile eğitimlere katılan öğretmenlere bu alanda daha fazla fayda sağlamak üzere kardeş okul imkânı sağlandı. Böylelikle kardeş okul için başvuruda bulunan okulların öğrencilerine, derneğin tüm faaliyetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanacak.