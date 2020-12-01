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132 ecstasy hap ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada üzerinde 132 adet ecstasy hap ele geçirilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada üzerinde 132 adet ecstasy hap ele geçirilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde 132 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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