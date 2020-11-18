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15 kişinin testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Piri köyünde 15 kişinin testi pozitif çıkması üzerine köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Piri köyünde 15 kişinin testi pozitif çıkması üzerine köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri köyünde son günlerde bazı kişilerde korona virüs hastalığı belirtisi görülmeye başlandı. Bunun üzerine Piri köyünde Şaban ve Pür Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik yapılan Covid-19 testinde 15 kişinin testi pozitif çıktı. Bu kapsamda Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek için Piri köyünün 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

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