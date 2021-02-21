1,5 metre kar içinde yüzmenin keyfini çıkardı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir esnaf, kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaşan karda soyunarak yüzmeye çalıştı.

Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan Kadir Karadağlı, Çelebiler Mahallesi'ndeki evinin önünde üzerindeki elbiseleri çıkartarak yer yer 1.5 metreye ulaşan karın içerisine atladı. Buz gibi havaya aldırmadan kar yığının arasına atlayan Karadağlı, denizde yüzercesine karın içinde yüzmeye çalıştı. Karadağlı'nın kar yığınına atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir süre kar yığınının içerisinde duran Kadir Karadağlı, ardından kardan çıkarak temizlendi. Kadir Karadağlı, 5 yıldır her kar yağışında kar yığınının içerisine atlayarak banyo yaptığını söyledi.