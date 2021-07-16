15 Temmuz şehitleri Tosya'da anıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

İlçenin Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Kaymakam Deniz Pişkin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Gülbahar, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Tğm. Gökhan Güneş, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 15 Temmuzları için dua edildi. Programda söz alan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararlılığıyla engellenmiş milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmeyi başarmıştır. Bu darbe girişiminde aziz milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirtte olduğu gibi bu coğrafyayı sahiplenmek için kararlılığını ortaya koymuş, Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruh, yüz yıl sonra aynı heyecanla aynı kararlılıkla saatler içinde ortaya çıkması bu milletin ne kadar yüksek ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu birkez daha göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının ardından mehteran gösterileri yapıldı. Otuz Kuş şiirinin okunmasıyla devam eden programda kahramanlık türküleri söylendi. Din görevlilerinin ilahileri ile sona eren programın sonunda camilerden sela sesleri yükseldi. Programın ardından ilçenin Cumhuriyet Meydanında gece boyunca demokrasi nöbeti tutuldu.