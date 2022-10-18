150 milyon TL'ye mal olacak Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'nin temeli ilkbaharda atılacak

Kastamonu'da hayvancılığın ele alındığı toplantıda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 150 milyon TL'ye mal olacak Devrekani İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelinin 2023 yılının bahar mevsiminde atılacağını belirterek, yatırımcıların projeye büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kastamonu'da düzenlenen toplantıda hayvancılık ele alındı. Devrekani Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Hekimler Fakültesi koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan ve yaklaşık 150 milyon TL'ye mal olacak Devrekani İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin son durumu hakkında bilgi verildi.

“108 adet bağımsız parselin tapu kayıtları tamamlandı”

Proje çalışmalarının halen devam ettiğini söyleyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Geçtiğimiz aylarda OSB'nin ihalesini yapmıştık. Sakaryalı bir firma proje ihalesini almıştı ve çalışmalara başlamıştı. 3 aylık dönemde elektrik projeleri hariç diğer gerekli olan 12 takım projeleri 11 takımını ilgili firma çizdi. Gerekli kontrolleri ve onaylama işlemleri tamamlandı. Sadece elektrikle ilgili firmanın onaylaması gereken projelerimiz var. Bağlantı kurulmasıyla ilgili bir süreç yaşadık. Hızlı bir şekilde bu aşamayı da aşıp elektrik projelerini de onaylattıktan sonra tüm projelerimizi onaylı bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığına teslim etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte bu projelerin yapılmasının ötesinde parselasyon ve üst yapı modül projeleriyle alakalı onaylama işlemleri bitti. Bu OSB bin 290 dekar alanda kurulacak. 108 adet bağımsız parsel, kadastro işlemleri bittikten sonra tapu kayıtlarına işlendi. Yani bin 290 dekar alan artık bir bütün değil, daha öncesinden sektör temsilcileriyle yaptığımız istişare toplantısında alınan kararlar neticesinde ne şekilde kararlaştırdıysak bizler bunun bütün işlemlerini bitirdik, kadastro işlemlerinde de tapu kayıtları tescil edildi. Şu anda 108 adet bizde tapu tescil kaydı var” dedi.

“OSB'nin temelini yeni yılın ilkbaharında inşallah atacağız”

Yeni inşaat sezonu ile birlikte çalışmaların başlayacağını ifade eden Altıkulaç, “15 Kasım tarihi itibariyle inşaat sezonu Kastamonu'da kapanıyor. Dolayısıyla bizler çok istemiştik, bu yıl sonbaharında OSB'nin kazmasını vurmayı ama sanırım 2023 yılının ilkbaharında inşaat sezonunun başlamasıyla ihale işlemleri bittikten sonra ilk kazmayı vurabileceğiz. Yatırım büyüklüğü güncel rakamlarla birlikte revize edildi Tarım ve Orman Bakanlığınca. Yaklaşık 150 milyon lira değerinde altyapı projeleri yapımıyla alakalı bir bütçe gerekiyor. Bununla alakalı Cumhurbaşkanlığının Strateji Başkanlığınca bize bütçe ayırdı, bütçe ile ilgili herhangi bir problem yok. İhaleye çıkmamızla ilgili yüzde 10'luk kesimde ayrılmış durumdadır. İnşallah yılbaşından sonra inşaat sezonunun açılmasıyla ilkbaharın gelmesiyle Devrekani'de OSB'nin inşaatına nasip olursa başlayacağız” diye konuştu.

“İstanbul başta olmak üzere ülkemizin diğer şehirlerinden yatırımcı telefonu yağıyor”

OSB'ye yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Altıkulaç, “Bizler OSB'de 88 adet hayvancılık besi işletmesi planlamıştık. Bizim üzerimde sürekli bir baskı var. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin diğer şehirlerinden yatırımcı telefonu yağıyor diyebilirim. Çünkü sürekli bizler aranarak, 'Altyapı ne zaman bitecek? Altyapı bittikten sonra bu arsaları bizler ne zaman alabileceğiz?' gibi sorular ve bir heyecan görüyoruz. Bunlar da ziyadesiyle bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde ihale işlemleri bittikten sonra 2023 yılının ilkbaharında OSB'de fiili olarak çalışmaları başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Veteriner fakültemizde gerekli olan cihazların ihalesi tamamlandı, alım süreci başladı”

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Polat, fakülte bünyesinde kurulacak klinikle ilgili bilgiler aktararak, “Fakültemizde klinik olarak hizmet verecek olan binamızda tamirat ve tadilat işlemleri başladı şu anda. Yüzde 60-70'lik kısmı tamamlandı. 10-15 gün içerisinde tamirat ve tadilat işlemleri tamamlanacak. Kliniklerin daha sağlıklı hizmet verebilmesi için dijital sistem radyoloji ünitesi, son sistem renkli ultrason cihazı, büyükbaş hayvanlar için anestezi cihazı, operasyon salonları için gerekli her türlü tefrişat, öncelikli olarak dahiliye, doğum ve cerrahi kliniklerin hizmet verecek kan biyo-kimya cihazı, kan hormon cihazı ve kan hemogram cihazlarının alımıyla ilgili işlemler neticelendi, ihaleleri sonuçlandı ve cihazların fakültemize teslim süreci başlamış bulundu. Fakültemizin klinik bölümünde sadece hastaları tedavi etme noktasında kalmayacağız, aynı zamanda hastalığın haricinde numune gelmesi durumunda bizler numuneleri kabul edip, gerekli analizlerin yapılması hususunda gerekli altyapımızı kurmaya özen gösteriyoruz. Kliniklerin haricinde yine bu cihazlarla fakültemiz bünyesinde hizmet verebilecek. Yani mümkün olduğunca geniş olabilecek hizmetlerle alakalı bir laboratuvar kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Sektör temsilcileriyle önümüzdeki süreçte çalıştay yapmayı planlıyoruz”

Kastamonu'nun önemli gıda ürünlerinden pastırma ve sucuk başta olmak üzere ilerleyen süreçte gıda üzerine çalıştay planladıklarını belirten Polat, “Üniversitemizin, Et ve Süt Kurumu ile yaptığı bir protokol var. Bu protokol çerçevesinde yine takvimi ilerleyen süreçte açıklanmak üzere bir çalıştay planlıyoruz. Kastamonu'nun kıymeti dediğimiz pastırma ve sucuk başta olmak üzere şehrin gıda zenginliklerini ortaya çıkartacak çalıştay yapmayı planlıyoruz. Şu anda eğitimlerle alakalı fakültemizin öğretim üyelerinden geri dönüşler aldık. 12 ana başlık altında bizler eğitim vermeyi planlıyoruz. Bunu da iki kısımda yapmayı düşünüyoruz. Üreticilerimiz sektörde talep olabilecek her alanda mümkün olduğunca kişilerin ihtiyaçlarının karşılanacak. Eğitim verip de kağıtta kalmasını istemiyoruz, bu bilgilendirme eğitimlerinde mümkün olduğunca maksimum fayda sağlanmasını istiyoruz. Konuları da buna göre belirlemeye özen gösteriyoruz. Özellikle üreticilerimizin, süt işleyenlerin, dağıtıcıların, mamul maddeye dönüştürenlerin yani herkesi kapsayan bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Toplantıya katılan diğer katılımcılar, konuşmaların ardından sektörle ilgili taleplerini ve yaşanılan sorunları dile getirdi.