166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı başvuruya açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak minimum 1 milyon lira ve üzeri projelere destek sağlanacak.

Proje başvuru süreci başladı

SOGEP proje başvuru sürecinde başvuru sahipleri; projelere ilişkin olarak proje bilgi formu, faaliyet planı ve bütçe dokümanını 19 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar sogep2021@kuzka.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor.

SOGEP kapsamında her il için seçilen 4 proje, geliştirme süreci sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na değerlendirme için gönderilecek olup, il bazlı yedek projelerde seçilebilecek. Seçilen projelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile çalışma yapılacak.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden programa, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler proje başvurusu yapabilecekler.

TR82 Bölgesinde en az 1 milyon TL bütçeli projelerin destekleneceği program kapsamında, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yüzde 90, kar amacı güden kurum ve kuruluşlara ise en fazla yüzde 50 destek sağlanacak.

Destek sağlanacak konular

Projelerin desteklerden faydalanabilmesi için de programın öncelikleri ile uyumlu olması gerekiyor. Özellikle belirli bir sosyal sorunun çözümüne yönelik, toplumsal konuları ilgilendiren dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı, genç istihdamı ve bölge ihtiyaçlarına uygun alanlarda beşerî sermayenin, sosyal girişimlerin, sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modellerin, sosyal alanlarda ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezlerin geliştirilmesine, dezavantajlı kesimlerin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılmasını ve içeren projeler destek kapsamında değerlendirilecek.

Desteklenmeyecek konular

Programa sunulacak sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi olmayan, ziyaret, seminer, konferans, eğitim faaliyetleri, sosyal yardım ve nakdi sosyal transferler, eğitime takviye amaçlı etüt ve kurslar, sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetleri, rutin olarak sunulan hizmetler, hedef kitle ile ilgisiz konular, sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler ise desteklerden yararlanamayacak.

Bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

Program ve izlenecek sürece dair paydaşları bilgilendirmek üzere 18 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14.00'da online toplantı düzenlenecek. Toplantıya katılmak isteyen paydaşlar https://bit.ly/3bsTNsI bağlantısından erişim sağlayabilecekler.