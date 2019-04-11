174. Yaş günü pastasını kaymakamla birlikte kestiler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde görev yapan emniyet mensupları 174. Yaş günü pastasını İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin ile birlikte kesti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan polisler onuruna akşam yemeği düzenledi.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Deniz Pişkin, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve bu vesileyle teşkilat mensuplarının Polis Haftasını kutladı. Kaymakam Deniz Pişkin tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü için özel hazırlatılan yaş günü pastası emniyet mensuplarıyla birlikte kesildi.

Canlı müzikle devam eden geceye Kaymakamımız Deniz Pişkin ile birlikte, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.