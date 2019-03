180 fidan 180 öğrencinin eliyle toprağa dikildi

Ahşabın başkenti olan Kastamonu'da Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte 180 öğrenci fidan dikti.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Kastamonu'da Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yıl dönümü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri fidan dikti. Programın açılışında konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Dolayısıyla bugün burada yapacağımız etkinliklerle özellikle Kastamonu'nun en iddialı olduğu alan olan ormancılığı konuşurken ormanlarımızın da konuşmak durumundayız. Hemen her meslek mensubu konuşurken bu memleketin dağında, taşında emeğimiz var diye konuşur. Elbette ki bu bir deyimdir, özdeyiştir. Ormancılarımızın hakikaten bu memleketin dağında, taşında emeği vardır. Çünkü onlar ülkenin her alanında şehir dışında, yerleşim alanlarında arazinin en zor olduğu şartlarda çalışan meslek mensuplarıdır. Bundan dolayı tüm ormancılarımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ormancılık ilimiz açısından elbette çok önemli. Birincisi ormanın ilimize vermiş olduğu güzellik Kastamonu'nun birkaç yönden öne çıkmasını sağlıyor. Ve doğa turizmi başta olmak üzere birçok alanında da ilimize katkı sağlıyor” dedi.

“Orman şehri Kastamonumuzu her zaman korumalıyız”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ormanların korunması gerektiğini ifade ederek, “Şöyle baktığımızda her tarafımız ormanlarla dolu. Özellikle milli parklarımız hakeza Kastamonu ve yöresini ciddi manada bir düzenlik ve özellik göstermektedir. Bakın Küre ve Ilgaz Milli Parklarının yanı sıra İstiklal Yolu Milli Parkı da bir milli park olarak yakın tarihimizde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmiştir. Kastamonu, ormanı ile bütünleşen, ormanı seven, ağacı seven insanların oluşturduğu bir topluluktur. Özellikle orman köylülerimiz, ormanlarına bu zamana kadar çok değer vermişler, bunları korumuşlar ve onları yücelterek kendilerine yararlı hale getirmişlerdir. Bakın bugün Kastamonumuzda orman konusunda sunta, levha üretim açısından Türkiye'nin yüzde 10'ununu Kastamonu'dan karşılamaktayız. O nedenle orman şehri Kastamonumuzu her zaman korumalıyız, ormanlarımızı korumalıyız. Bu çocuklarımıza, gelecek nesillerimize orman sevgisini aşılamalıyız” şeklinde konuştu.

“Günümüze kadar 4 buçuk milyar fidan toprakla buluşturulmuştur”

Programda konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Şentürk, “Doğal kaynaklarımızın vazgeçilmez bir noktası olan ormanlar ürettikleri oksijenle kalmayıp odun ve dışı ürünleri ile tıbbi ve hoş kokulu bitkileri ile canlıların ihtiyaçlarını karşılayan cefalı bir dosttur. İnsanlara huzur veren, havasıyla çağımızın yeşil olması, ormanların bizlerden beklentisi ormanları temiz tutmaktır" dedi.

Düzenlenen ağaç bayramı etkinlikleri kapsamında günümüze kadar 4 buçuk milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu söyleyen Şentürk, "Milletçe peygamberimizin yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikin hadisi şeriflerine yakışır bir şekilde yaşamanın gururu ve onuru içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Okulundan fidan dikmeye gelen Beraysu Kurnaz, “Ben bugün ağaç dikmeye geldim. Ormanın önemini öğrendik. Şiirler okundu, konuşmalar yapıldı. Ormanımızı lütfen koruyalım” dedi.

Büyüklerine ağaç dikmeyi tavsiye ettiğini ifade eden Begüm İrem Beyazoğlu ise, “Ben okulda hep fidan dikmek istiyordum. Bugün de bu hayalimi gerçekleştirdim ve çok eğleniyorum. İki tane fidan diktim. Sonra buraya gelip bakacağım. Ormana zarar vermemeliyiz. Orman bizim yaşamımız için çok önemli. Bize oksijen gibi bir sürü ihtiyacımızı karşılıyor. Bende size ağaç dikmeyi tavsiye ederim” diye konuştu.