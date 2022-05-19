19 Mayıs Hanönü'de coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir dizi tören düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Hanönü Kapalı Spor Salonunda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunması, 'Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okunması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve gösterilerle sona erdi.

İlçede "9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, bütün işyerleri ve evlerin balkonları Türk bayraklarıyla donatıldı.