19 Mayıs'ta öğrenciler gösterileri ile göz doldurdu

Kastamonu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda gösteri yapan sporcu öğrenciler, büyük alkış aldı.

Kastamonu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Kastamonu Merkez Spor Salonunda düzenlenen törene Vali Vekili Ahmet Atılkan, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, kent protokolü öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende şiirler okuyan öğrenciler, halk oyunları, spor gösterileri ile büyük alkış topladı.

Milli mücadelenin en önemli kentlerinden olan Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşku ile kutlandığını belirten Vidinlioğlu , “Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık. Kutlamamız akşam saatlerinde de konserlerle devam edecek. Kastamonu milli mücadelenin olmazsa olmazı şehirlerinden bir tanesi. Büyük Gazi Samsun'dan meşaleyi yakmıştı zaten. Tabii Kastamonu milli mücadelede, İnebolu üzerinden, cephanenin cepheye taşınmasında çok büyük fonksiyon ifade etti. Dolayısıyla Kastamonu gibi kadim bir şehrimizde, gençlerimizle, vatandaşlarımızla bayramı kutladık. Çok mutluyuz. Nice 104 yıllara diyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet baki olsun” dedi.