19 Mayıs'ta yüzlerce çocuğa dondurma ikramı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı etkinliklerinde 300 çocuğa dondurma ikram edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde törenlerle kutlandı. Büyük coşkunun yaşandığı ilçede İhsangazi Belediyesi de çocukları ve gençleri unutmadı. İhsangazi Belediyesi tarafından kurulan stantta 300 öğrenciye dondurma ikramı yapıldı.