İhlas Haber Ajansı

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19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'da hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19 yıl hapis cezası ile aranan U.H.'nin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan U.H., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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