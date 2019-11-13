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2 ay önce kaybolan şahsı arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde Eylül ayı içerisinde kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastasının arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Eylül ayı içerisinde kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastasının arama çalışmaları tekrar başlatıldı.


İhsangazi ilçesinde Eylül ayından bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası Saliha Büyükkayaoğlu'nu bulmak için yaklaşık 150 kişilik bir ekiple Enbiya köyü bölgesinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliği, iz takip ekibi, Arama Kurtarma Ekibi (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), günün ilk ışıklarıyla bölgedeki arama faaliyetlerine başladı. Arama-kurtarma ve iz takip köpeklerinin de destek verdiği çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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