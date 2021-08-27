2 katlı ahşap ev yanarak küle döndü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinin Kavak köyü Sinözü Mahallesi'nde Necati Altınkaya'ya ait içinde kimsenin olmadığı iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyesi ve Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazörler yangına müdahale etti. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.