İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Bodrumspor: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a 1-0 yenildi.



Stat: Gazi Stadyumu


Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mücahit Değermenci, Samet Özkul


GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz, Oğuzhan Doğan, Birkan Öksüz (Mustafa Çaylı dk. 75), Mert Arabacı, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan, Metincan Cici, Hazer Daşçı, Ömer Faruk Yücel, Berkan Aydeniz


Bodrumspor: Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar (Medeni Bingöl dk. 68), Orhan Aktaş, Muhammet Aran, Batuhan Berkay Fındık, Erkan Değişmez (Sergen Yatağan dk. 46), Oğuzhan Türk, Süleyman Güneş (Murat Elkatmış dk. 83 ?), Ozan Sol (Enes Karakuş dk. 69), Celal Dumanlı (Cenk Şen dk. 69), Burak Çolak


Gol: Recep Yılmaz (dk. 90+1 k.k.) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Oğuzhan Doğan, Hakan Olkan, Metincan Cici, Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonuspor), Sergen Yatağan (Bodrumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.