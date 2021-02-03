2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 - Bodrumspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Gazi Stadyumu
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mücahit Değermenci, Samet Özkul
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Recep Yılmaz, Oğuzhan Doğan, Birkan Öksüz (Mustafa Çaylı dk. 75), Mert Arabacı, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan, Metincan Cici, Hazer Daşçı, Ömer Faruk Yücel, Berkan Aydeniz
Bodrumspor: Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar (Medeni Bingöl dk. 68), Orhan Aktaş, Muhammet Aran, Batuhan Berkay Fındık, Erkan Değişmez (Sergen Yatağan dk. 46), Oğuzhan Türk, Süleyman Güneş (Murat Elkatmış dk. 83 ?), Ozan Sol (Enes Karakuş dk. 69), Celal Dumanlı (Cenk Şen dk. 69), Burak Çolak
Gol: Recep Yılmaz (dk. 90+1 k.k.) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Doğan, Hakan Olkan, Metincan Cici, Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonuspor), Sergen Yatağan (Bodrumspor)