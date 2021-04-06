20 bin lale toprak ile buluştu

Bahar ayının gelişiyle birlikte birçok noktada çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi, kent merkezindeki parkları ve caddeleri lalelerle süsledi. Türklerin dünyaya hediye ettiği hazine olarak bilinen lale bitkisi baharın müjdeleyicisi olarak biliniyor. Kastamonu Belediyesi, il merkezinde yaptığı çalışma doğrultusunda 20 bin laleyi toprakla buluşturdu. Lalelerin dikildiği alanlarda görsel bir şölen oluşurken Kastamonu Belediye ekipleri, her noktada çalışmalarını sürdürüyor.