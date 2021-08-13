İhlas Haber Ajansı

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20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayoluna düşen kaya parçaları belediye ekiplerince temizlenerek yol trafiğe açıldı.


Hanönü Kale Park yakınlarında dün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayoluna düştü. Hanönü Belediye ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Kontrollü olarak yol bir süre trafiğe kapatılırken ekipler kısa sürede kaya parçalarını temizleyerek yol ulaşıma açıldı.

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