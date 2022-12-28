200 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak yeraltı depolanması tamamlandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapımı tamamlanan yeraltı depolaması ile 200 dönüm tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan Susuzköy Yeraltı Depolaması'nda çalışmalar tamamlandı. sona gelinen proje

çerçevesinde depolanacak su ile 200 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yeraltı barajında, rezervuar alanında drenaj boruları döşenerek, filtre ve üst dolguları yapıldı. Enjeksiyon, derivasyon kondüvisi ve vanalar ile cebri boru montajları, gövde imalatları da tamamlanan yeraltı barajında, çalışmalar sonlandırıldı. Temelden yüksekliği 6 metre ve su depolama kapasitesi 65 bin metreküp olan Araç Susuzköy Yeraltı Depolaması sayesinde bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 600 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.