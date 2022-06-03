200 ışıklı dron kullanılarak yapılan gösteri hayran bıraktı

Kastamonu'da Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ışıklı dron ve mapping gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

Kastamonu Belediyesi tarafından 1994 yılından bugüne organize edilen ve bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde ışıklı dron ve mapping gösterisi yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen ışıklı dron ve mapping gösterisi adeta izleyenleri hayran bıraktı. Gösteride 200 adet ışıklı dron kullanılırken, gökyüzünde oluşturulan simgeler izleyenleri hayran bıraktı. Işıklı dronlarla Türk bayrağı, Türkiye haritası, ay-yıldız çizildi. Işıklı dronlarla Kastamonu, Türk Dünyası ve Türk yazıları da yazılırken, cami ve ok işaretleri de dronlarla yapıldı.

Yaklaşık 8 dakika süren ışıklı dron gösterisinin ardından Mappig gösterisi yapıldı. Mapping gösterisinde de Kastamonu Valiliği üzerine Türk Bayrağı, ay-yıldız gibi çeşitli figüranlar yansıtıldı.

Gösterilerin ardından Mehmet Sabir Karger sahne aldı. Anayurt Marşı'nın söz ve müziğini dünyaya kazandıran Mehmet Sabir Karger'e Belediye Başkanı Vidinlioğlu teşekkür etti. Ayrıca etkinliklerde Suriye'de operasyonda olan Mehmetçik'te unutulmayarak dua edildi.