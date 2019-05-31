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2019 yılının ilk KÖYDES toplantısı yapıldı

Daday’da köylerin alt yapılarını güçlendirmesi için kurulan KÖYDES toplantısının birincisi yapıldı.

Daday'da köylerin alt yapılarını güçlendirmesi için kurulan KÖYDES toplantısının birincisi yapıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Daday Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında gerçekleşen 2019 yılı Mayıs ayı Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısında, divan heyeti seçimi yapılarak, başlıca konular ele alındı. Toplantı Kaymakam Kemal Balaban, Özel İdare Müdürü Bahattin Tiftik, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Apaydın, Atilla Bayram Pirci, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve köy muhtarlarının katılımlarıyla öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı. 2018 Yılı Kesin Hesabı ve 2019 Yılı Bütçesi görüşüldü. Kaymakam Kemal Balaban, muhtarların sorun ve taleplerin devletin imkanları doğrultusunda işlerin aciliyetine göre tüm köylere yardımcı olacağını belirtti

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