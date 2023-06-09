İhlas Haber Ajansı

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21 yıl hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hakkında 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hakkında 23 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 21 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.K., Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yakalandı.


Gözaltına alınan İ.K., işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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