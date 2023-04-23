23 Nisan çocukları, depremde ölen çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda öğrenciler, depremde hayatını kaybeden çocukları unutmayarak gökyüzüne balon bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda program düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, “Bundan tam 103 yıl önce bugün, büyük Türk milleti, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tuttuğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Şanlı tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savaşı'mızın Büyük Millet Meclisimiz tarafından yürütülmeye başladığı günün yıl dönümü olan bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük Türk milleti, Mustafa Kemal önderliğinde Amasya'da başlayıp Erzurum ve Sivas'ta şekillenen dayanışma ile milli egemenliğini ilan etmiştir. Bu, "Bir ve beraber olma arzusu" hem Anadolu' ya hem de dünyaya karşı muhteşem bir mesaj olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğin, demokrasinin yaşam kaynağı ve temel kurumudur. Milli şuurla kurulan Yüce Meclisimiz, kurulduğu günden bugüne milletimizin bekası için önemli kararlara imza atmış; ülkemizin yaşadığı en zor zamanlarda milletimize umut ışığı olmuş, olmaya da devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemizin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Meclisimizin açılış tarihini tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmesi son derece anlamlıdır. Bu armağan, Atatürk'ün milletimizin geleceği olan çocuklara duyduğu sevginin, güvenin, umudun ve dünya barışına verdiği önemin en somut göstergesidir. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bugün bütün insanlığın ortak hayalinin savaş, baskı ve zulümden arındırılmış bir dünya olduğunu düşünürsek 23 Nisan'ın dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin paylaşılmasına, dolayısıyla dünya barışına hizmet eden bir bayram olduğunun önemini kavrarız. Sizlere daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, sizleri huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür. Hedefimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, yeniliklere açık, demokrasiyi özümsemiş fertlerle her yönden daha güçlü bir ülke konumuna erişmektir. Bu sorumluluğun bilincinde olan sizlerin, güzel yarınlarımızın mimarları olacağına inancımız sonsuzdur. Nitekim, ülkemiz en yakın tarihimizde 6 Şubat'ta dünyanı en büyük deprem felaketleriyle sarsıldı. Felaketlerin hemen sonrasında sergilediğimiz devlet millet kaynaşmasında çocuk ve gençlerimizin yegane birikimleri kumbaralarındaki paralarını, harçlıklarını seferber etmeleri, oyuncaklarını, en sevdikleri yeni giyeceklerini afet bölgesindeki kardeşlerine vermek istemeleri; gönüllü yardım faaliyetlerine katılmada yarış içinde olmaları göstermiştir ki ülkemiz çocuk ve gençleriyle birlikte ideallerine hızla yürümektedir” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Çeşitli şiirlerin okunmasının ardından Şehit Erkan Kendirci İlkokulu 3. sınıf öğrencileri tarafından “Türk Çocukları” müzikli gösterisi dinletildi. Gösterinin sonunda öğrenciler, depremden etkilenen illerin isimlerini taşıyan pankart açtı. Ardından öğrenciler, depremde hayatlarını kaybeden çocukların ruhuna ithafen gökyüzüne balon bıraktı. Gösteride hem öğrenciler hem de gösteriyi izleyenler duygulu anlar yaşadı.

Halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi.