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23 Nisan Tosya'da coşku ile kutlandı

Tosya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 99.

Tosya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 99. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu ile devam etti. Törende ilkokul öğrencilerinin hazırladığı programın ardından söz alan Kaymakam Deniz Pişkin ve Başkan Kavaklıgil, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar. Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaketi, kupa, madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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