23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Daday'da da coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir ve bir grup öğretmen tarafından Atatürk Anıtına 23 Nisan özel çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin kutlama bölümü ise havanın soğuk olması nedeniyle Kapalı Spor Salonunda yapıldı. Buradaki program da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Kemal Balaban ve Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş öğrencilerin, halkın ve vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir yaptı. Demir, “23 Nisan 1920 kaderimizin değiştiği milletimizin şahlandığı geleceğin güneş gibi parladığı gündür. Ta bağımsız hür ve çağdaş bir toplum olarak yeni devletin temelleri 99 yıl önce atmış olmanın engin bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterileri ile sportif gösteriler protokol üyelerine ve salonda bulunan vatandaşların beğenisine sunuldu. Öğrenciler günün anlam ve önemine belirten şiirler okudu. Program Daday Belediyesi davul zurna ekibinin gösterisi ve resmi geçit ile sona erdi.