23 Nisan'da doğan çocuğa Kaymakamdan pastalı sürpriz

Kastamonu (İHA) – Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 23 Nisan'da doğan çocuğun evine pasta ile giderek hem doğum gününü hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan çocukları ziyaret etti. Tosya'da 23 Nisan günü doğan çocukları tespit eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, üzerinde Türk Bayrağı, Türkiye haritası bulunan ve 100'ncü yıl kutlu olsun yazan pasta hazırlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz yapmak isteyen Kaymakam Pişkin, Feyza Salman'ın evine gitti. Kaymakamı Pişkin, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve 23 Nisan doğumlu olan Feyza Salman ile birlikte pasta keserek hem yaş gününü hem de bayramını kutladı.

Salman ile bir süre sohbette eden Kaymakam Pişkin, Feyza Salman ile birlikte pasta keserek hem yaş gününü hem de bayramını kutladı. Kaymakam Pişkin, Salman'a ‘uzun yaş günleri dilerken nice yüzyıllarca 23 Nisan'lara' diyerek bayramın yüzyıllarca çocuklar tarafından kutlanması temennilerinde bulundu. Salman ailesi ise sürpriz için Kaymakam Pişkin'e teşekkür etti.